Eurovision : Hooverphonic défend ce mardi les couleurs de la Belgique avec "The Wrong place"

C’est ce mardi soir que le groupe belge Hooverphonic doit présenter son titre "The Wrong Place" à l’Ahoy Arena de Rotterdam (Pays-Bas), dans le cadre de la demi-finale du Concours Eurovision de la chanson. Geike Arnaert (photo) devra chanter "live" devant des millions de téléspectateurs et un public restreint dans la salle. Pour les musiciens Alex Callier et Raymond Geerts, le stress sera légèrement moins élevé puisqu’ils feront du playback. La chanteuse porte une robe sombre courte sertie de plusieurs milliers de diamants Swarovski, dessinée par le styliste Tom Eerebout de Bredene (Flandre occidentale). "Une robe pareille ne peut être lavée. On l’asperge de vodka contre les mauvaises odeurs", explique le créateur.

Ecoutez des extraits de la répétition générale du groupe, lundi soir à Rotterdam.