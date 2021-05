Groen va proposer au gouvernement de prendre des sanctions ciblées contre Israël

"Il est temps de protéger ce qui est vraiment sacré à Jérusalem et à Gaza : les vies humaines." C'est sous ce titre que la présidente des Verts flamands Meyrem Almaci a publié une carte blanche dans le quotidien De Morgen. La patience d'Almaci à l'égard du "conflit qui s'envenime" au Proche-Orient est à bout. "Être profondément concerné ne suffit plus. Il est temps de s'attaquer à la cause de ce conflit".

Ce faisant, Meyrem Almaci envisage une série de mesures visant à amener le gouvernement israélien à la table des négociations pour mettre fin au conflit avec les Palestiniens, qui connaît actuellement une quatrième escalade.

"Je préconise des mesures différenciées", a déclaré Almaci dans "L'accord", qui devrait mettre fin à ce qu'elle appelle la politique d'annexion d'Israël. Plus précisément, elle envisage d'étudier un boycott des produits provenant des colonies israéliennes "qui sont des territoires occupés et donc illégaux".