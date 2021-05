La vidéo atroce de Sofie Muylle filmée par l’accusé choque les jurés et la famille de la victime

Dans un autre extrait, on peut voir Caliniuc traîner Sofie Muylle, en disant : "Je l'ai mise ici, je ne peux rien faire d'autre. (...) On ne peut pas l'aider, je l'amène à l'abri...". Deux heures plus tard, Caliniuc prend une autre photo de Sofie Muylle, qui est alors beaucoup plus pâle.

Tant les membres de la famille que les jurés étaient bouleversés après avoir visionné ces images. Le père et le frère de Sofie Muylle, en particulier, étaient très émus, et aussi en colère à la vue de leur fille et de leur sœur complètement impuissante. Le frère Stan Muylle a visiblement eu du mal, et s'est effondré après avoir vu les images.

En revanche l’accusé n'a pas levé les yeux. Caliniuc a fixé le sol pendant toute la diffusion et est resté imperturbable. Finalement, son interprète roumaine a demandé une interruption. Elle pleurait et ne pouvait plus continuer à traduire. À sa demande, le président a accordé une brève pause.