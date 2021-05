Steven Van Gucht : "Au rythme actuel, il y aura moins de 400 patients en soins intensifs le 9 juin"

Au début de la conférence de presse, le virologue Steven Van Gucht s'est montré très optimiste. "Nous n'avons que de bonnes nouvelles à vous annoncer. Les chiffres sont actuellement conformes aux prévisions les plus optimistes", a-t-il ajouté. Steven Van Gucht attribue ce résultat, en partie, à la campagne de vaccination en cours et à l'attitude des Belges. "Les études montrent que nous adhérons bien aux mesures et que nous limitons les contacts tant que nous ne sommes pas vaccinés", indique encore le virologue.

Selon Steven Van Gucht : "Au rythme actuel, les soins intensifs accueilleront moins de 500 personnes à la fin du mois de mai et moins de 400 personnes le 9 juin, prochaine étape du déconfinement".