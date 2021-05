Un garçon tabassé à Audenarde lors de la journée contre l'homophobie

A Audenarde, en Flandre orientale, un étudiant de l'Athénée de l’enseignement officiel GO ! a été tabassé lundi. Il s'agit peut-être d'un cas de gaybashing, car dans les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, on peut voir comment un drapeau arc-en-ciel est jeté dans l'Escaut. Ce drapeau flottait lundi dans toutes les villes et communes flamandes à l'occasion du 17 mai, la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. La police a pu identifier et arrêter deux suspects.