Une école et des riverains évacués suite à une fuite de gaz dans le centre de Maasmechelen

"Tous les services de secours sont rapidement arrivés sur place et le plan d'urgence a été enclenché sans accroc", a déclaré le bourgmestre Raf Terwingen (CD&V). "Depuis lors, la fuite a été en grande partie colmatée. Les bâtiments autour de la zone sont actuellement contrôlés sur un périmètre de 50 mètres pour vérifier l'accumulation de gaz. Surtout dans les sous-sols, pour ne pas prendre de risques."

Les riverains, le CPAS, le tribunal de paix et l'école primaire de Mozaïek ont été évacués. "L'odeur de gaz était assez forte et nous avons immédiatement décidé d'évacuer tous les enseignants et les élèves", a déclaré Bert Paulussen, directeur de l'école polyvalente KBM-Z. "Ils sont rassemblés dans le parc, à un kilomètre de là. L'évacuation s'est bien déroulée, sans trop de panique."

Dès que les pompiers auront vérifié tous les bâtiments, toutes les personnes évacuées seront autorisées à retourner chez elles ou sur leur lieu de travail.