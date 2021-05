Eurovision : la Belgique en finale grâce à la performance de Hooverphonic

C'est la première fois que la Belgique accède à nouveau à la finale du concours musical international depuis Blanche et le titre "City Lights" en 2017. Hooverphonic a offert mardi soir une performance en direct impeccable à Rotterdam. Le groupe, que la chanteuse initiale Geike Arnaert a réintégré, y a présenté le titre "The Wrong Place", écrit par Alex Callier et Charlotte Foret, gagnante de "The Voice Belgique".

Geike Arnaert (photo, au centre), vêtue d'une robe noire scintillante et décolletée dans le dos du styliste Tom Eerebout, était au centre d'une scénographie sombre et minimaliste imaginée par Hans Pannecoucke. Cette sobriété contrastait avec de nombreuses autres performances colorées et délurées en cours de soirée. Les Belges ont convaincu le jury, sur base d'une première performance lors de la répétition générale lundi, et les téléspectateurs qui pouvaient voter à distance. Leurs voix comptant pour 50% de la décision, tout comme celle du jury.