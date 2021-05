La police diffuse un avis de recherche pour retrouver le militaire armé

Un avis de recherche a été publié ce mercredi midi par la police fédérale, alors que les recherches se poursuivaient notamment dans le Limbourg pour retrouver un militaire de 46 ans probablement lourdement armé, qui a émis des menaces à l’encontre de virologues et des autorités et laissé une lettre d’adieu. Entretemps, le parc national de Hautes Campines a été fermé, une opération de recherche y étant menée par 250 agents de police et militaires.