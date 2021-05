Quatrième édition de la Journée des bunkers en Flandre occidentale

Lors de cette journée, les bunkers situés le long de la côte ou à l'intérieur des terres seront ouverts au public. Les personnes intéressées pourront visiter notamment des bunkers utilisés pour la défense d'un ancien aérodrome à Blankenberge, des postes de conduite de tir à Bredene, des fossés antichars à Haecht, des Widerstandnest (nids de résistance) à Coxyde ou encore des postes de campagne à La Panne et Middelkerke.

Plusieurs sites proposeront également des promenades dans les bunkers, des chasses au trésor pour les enfants, des visites guidées et des représentations théâtrales. La plupart des activités requerront une inscription au préalable. De plus amples informations sont à consulter sur le site web de l'organisation.

A l'occasion de cette journée, le domaine provincial de Raversyde, à Ostende, sera accessible gratuitement. La Journée des bunkers sera aussi l'occasion pour les enfants d'apprendre via plusieurs activités organisées: la fabrique de son propre bunker en argile, du théâtre, une démonstration de jumelles historiques ou une visite guidée de l'exposition "le mur de l'Atlantique à vol d'oiseau", située dans le parc naturel.

Les inscriptions pour la visite guidée du parc naturel doivent se faire à l'avance via info@raversyde ou le 059/70.22.85. En raison de la situation sanitaire, la Journée des bunkers aura lieu cette année seulement en Belgique et non dans plusieurs pays européens comme d'habitude.