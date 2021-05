Covid-19 : la mortalité en Belgique baisse à 20 décès en moyenne par jour (-44,4%)

La Belgique a recensé en moyenne 2.087 infections quotidiennes au Sars-CoV-2 et 20,6 morts par jour entre le 10 et le 16 mai, ce qui représente des diminutions de respectivement 30% et 44,4% par rapport à la période de sept jours précédente, selon les chiffres de l'Institut de santé publique Sciensano mis à jour jeudi matin. On recense actuellement en Belgique 1.704 malades du Covid-19 hospitalisés (-16% en une semaine), dont 589 en soins intensifs (-10% en une semaine). A ce rythme, l'objectif intermédiaire de 500 patients en soins intensifs devrait être atteint d'ici la fin du mois de mai.