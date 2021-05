Feu vert à la vaccination des 16-17 ans avec Pfizer

La notion de "consentement éclairé" est importante pour les 16-17 ans (mineurs), insiste également le CSS. Cela signifie que "l'implication active des professionnels de santé, des parents et/ou des responsables légaux, de l'école, des acteurs sociaux, etc. est fondamentale pour apporter toutes les réponses adéquates à leurs questions par rapport à la vaccination".

Autre argument favorable à la vaccination de cette tranche d'âge: le vaccin permettrait de réduire le stress lié à la circulation du virus au sein des écoles et de favoriser un retour plus aisé à la normale pour le secteur de l'enseignement, et de la formation de manière générale, par exemple en limitant l'absentéisme trop important des élèves et la nécessité de fermeture des classes/écoles en cas de remontée des cas dans le futur.

Cependant, est-il "éthiquement" et médicalement acceptable de prévoir la vaccination de masse des adolescents dans les pays riches alors que des patients âgés et fragiles ne sont pas encore vaccinés dans le reste du monde?, s'interroge le Conseil supérieur de la santé. La question méritera d'être posée "en cas de décision de vaccination de masse de tous les enfants dans certains pays", conclut le CSS.