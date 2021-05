Jurgen Conings avait reçu une clé du dépôt d’armes malgré une sanction disciplinaire pour ses idées d’extrême droite

Par la suite, le militaire a demandé sa mutation à la caserne de Leopoldsburg. "C’est là que les choses se sont probablement mal déroulées", explique Jens Franssen. "Dans cette caserne, l’homme avait une double casquette. D’un côté, il était instructeur pour les militaires envoyés à l’étranger, et il devait donc manier des armes et apprendre aux soldats comment les utiliser. D’un autre côté, il avait aussi reçu le job d’aide logistique. Il était donc notamment responsable de la gestion des dépôts d’armes et de munitions", indique le journaliste de la VRT.

"Jurgen Conings possédait un passe-partout, et pouvait ainsi accéder de façon inaperçue et sans aucun problème aux armes et aux munitions", poursuit Jens Franssen. "Quand on sait que l’homme avait un tel passé, il semble bel et bien qu’on a affaire ici à une gaffe de la Défense", constate le journaliste.