Plus d’un tiers des jeunes en Flandre ne veut pas se faire vacciner

Mais tout d’abord une bonne nouvelle : sur l’ensemble de la population en Flandre, 81% des citoyens en moyenne seraient prêts à se faire vacciner contre le coronavirus dès qu’un vaccin est mis à leur disposition. C’est en tous cas ce que révèle le sondage effectué auprès de 2.000 citoyens pour De Stemming.

"Mais bien entendu ‘en moyenne’ est une expression peu commode car cela veut dire qu’on gomme les résultats les plus bas et les plus élevés"', explique le journaliste politique de VRT NWS, Ivan De Vadder (photo). Or ces extrêmes sont bien présents et l’attitude face à la vaccination est notamment influencée par l’âge ou les choix politiques des personnes interrogées. Celles qui votent pour des partis extrêmes ou votent blanc, celles qui sont peu satisfaites du fonctionnement de la démocratie ou soupçonnent des "fake news", mais aussi celles qui ont un niveau d’éducation plus faible hésitent davantage à se faire vacciner.

Ainsi, 93% des citoyens de plus de 65 ans seraient prêts à se faire vacciner, alors que seuls 66% des jeunes âgés de 18 à 25 ans auraient cette même volonté. Il n’est donc pas certain que la Flandre parviendra à faire vacciner 80% de sa population adulte, un pourcentage qu’elle estime nécessaire pour autoriser les festivals au mois d’août.

Le gouvernement flamand est donc mis au défi de parvenir à convaincre autant de jeunes, de personnes peu qualifiées et d’électeurs des partis Groen et Vlaams Belang que possible de se faire vacciner afin d’arriver à l’immunité de groupe tant recherchée. Reste à voir si nous n’avons pas en Belgique trop de ministres de la Santé responsables à divers niveaux que pour faire passer un signal clair et convainquant.

Indépendamment de leur volonté personnelle de se faire vacciner, 70% des Flamands interrogés estiment que les vaccins nous redonnerons la liberté que nous avons perdue avec le confinement. Pour une partie de la population, cette liberté est déjà en vue, mais la majorité de la population attend encore d’être invitée à se faire vacciner. D’autre part, seul un tiers des Flamands interrogés estiment que les personnes qui sont déjà vaccinées devraient pouvoir bénéficier d’assouplissements accrus.