Alexandru Caliniuc coupable de l'assassinat et du viol de Sofie Muylle

Dans leur arrêt, le jury et la cour ont souligné qu’Alexandru Caliniuc avait traîné la victime sur plus de 40 mètres sur la plage, sous des températures glaciales alors que Sofie Muylle ne portait qu'une jupe courte, une blouse et des bas nylons. Les jurés ont également noté que l'accusé l'avait partiellement déshabillée pour la violer à plusieurs reprises.

Les images de la victime agonisante prises par Caliniuc la montrent "clairement dans un état critique". On la voit avoir des difficultés à respirer et à bouger. Selon l'arrêt, l'accusé savait que la jeune femme était en train de mourir. La cour et le jury ont enfin souligné que la victime avait été trainée sous une terrasse, afin d'être cachée à la vue des passants.

Des images de vidéosurveillance montrent qu'Alexandru Caliniuc est revenu deux heures plus tard pour vérifier si elle était décédée. La préméditation a été retenue, mais pas la circonstance aggravante de torture. Les débats sur la peine se tiendront mardi. Alexandru Caliniuc risque la prison à perpétuité.