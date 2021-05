Le Club Brugeois conservera son titre de champion de Belgique

Les Blauw-Zwart concédaient un nouveau revers 0-1 face au Beerschot lors de la 3e journée. De quoi semer un léger doute dans l'esprit de Philippe Clement et de ses joueurs. D'autant qu'après cinq succès de rang, Bruges allait se contenter d'un 2 sur 9 entre la mi-octobre et la fin octobre, avec au passage une défaite à Oud-Heverlee Louvain. La machine brugeoise se mettait alors définitivement en marche et devenait presque imparable: entre la 12e et la 30e journée, les Brugeois affichaient un bilan de 16 victoires, dont 8 d’affilée, pour deux partages et une défaite, contre La Gantoise (0-1).

L’écart au classement devenait de plus en plus important et les Blauw-Zwart, leaders depuis la 19e journée, pouvaient se permettre une fin de saison régulière plus contrastée, marquée par deux victoires et deux défaites (contre l'Antwerp et à Anderlecht). Ils terminaient la phase classique avec 76 points, 16 de plus que l'Antwerp, deuxième. Même avec la division des points par deux, Bruges entamait les Champions playoffs avec 8 longueurs d'avance sur l'Antwerp, alors que ce mini-championnat se disputait cette saison sur six journées.

La machine brugeoise se grippait néanmoins en playoffs: partage arraché sur le fil contre Anderlecht (2-2), lourde défaite à Genk (3-0), nul blanc à l'Antwerp. Pendant ce temps, Genk respirait la confiance, enchaînant les prestations de haut vol. Le succès étriqué contre l'Antwerp (2-1) lors de la 4e journée valait de l'or. Les Brugeois conservaient ainsi 5 longueurs d'avance sur Genk à deux journées de la fin.

Le partage contre Anderlecht 3-3 ce jeudi soir suffisait au bonheur des Brugeois. A noter que ce nouveau titre affiche un fort accent néerlandais. Avec 16 buts et 7 passes décisives, Noa Lang (21 ans) recruté de l'Ajax en octobre 2020 a étalé son talent tout au long de la saison. Il figure d'ailleurs dans le trio de finalistes pour le trophée de Footballeur pro de l'année. Bas Dost est lui arrivé en janvier, en provenance de l'Eintracht Francfort. Auteur de 9 buts, il a prouvé son adresse devant le but et comblé la seule véritable lacune des Brugeois depuis deux ans, à savoir l'absence d'un buteur en série.

Ces deux joueurs ont rejoint le capitaine Ruud Vormer, toujours aussi efficace (5 buts, 10 assists) pour une colonne vertébrale très 'oranje'. Le double Soulier d'Or Hans Vanaken (11 buts et 7 assists) et le gardien des Diables Rouges Simon Mignolet (photo, à dr.), leader du classement des 'clean sheets', sont les autres visages phares de ce 17e sacre brugeois.