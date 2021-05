Une jeune Yproise portée disparue durant ses vacances en Suisse

Sarah Huyghe avait rejoint des amis lundi en voiture en Suisse. Elle avait garé sa voiture à Täsch près de Zermatt, avant de prendre le train vers le chalet à Obri Tufta, où elle est arrivée lundi soir. Après une discussion avec les amis, elle a disparu mardi matin, sans bagage, porte-monnaie, téléphone ni voiture.

Selon les informations recueillies par le journal Het Nieuwsblad, la famille avait connaissance d'un conflit dans le groupe d’amis. Une importante quantité de sang a été retrouvée dans la salle de bain de la jeune femme et les amis avec lesquels elle était en voyage ont été entendus par la police.

"Les chiens pisteurs ont retrouvé son odeur dans une zone boisée entre le chalet et la gare, mais ensuite sa trace disparait", indiquait son frère Gils. Sarah Huyghe a disparu entre 4h et 7h du matin avec pour seuls effets personnels les vêtements qu'elle portait à ce moment-là.

Certains membres de sa famille et des amis sont partis pour Zermatt, dans les Alpes pennines, où se trouvait le groupe d'amis. La police et l'armée ont lancé une vaste opération de recherche à l'aide de chiens, de drones et de caméra thermiques.

La famille et ses amis essaient de diffuser l'information aussi largement que possible. "L'affaire est suivie de près à Bruxelles et par notre ambassade à Berne", a affirmé une porte-parole des Affaires étrangères belges.