Van Quickenborne : "Conings s’est caché 2 heures lundi près d'une cible", VRT NWS apprend qu’il s’agit de Van Ranst

C’est donc déjà depuis lundi soir que les grands moyens sont mis en œuvre par la police, l’armée et la justice pour retrouver le militaire de 46 ans qui a menacé de s’en prendre notamment à l’armée et des personnalités, comme le virologue Marc Van Ranst. Il reste introuvable mais serait en possession d’armes. Les recherches se concentrent depuis mardi sur le parc national Haute Campine, en province du Limbourg, mais deux passages au peigne fin d’un périmètre de 20 km n’ont toujours pas permis de retrouver Jürgen Conings.

Entretemps, le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne annonçait ce vendredi après-midi que "l’enquête judiciaire a révélé que le militaire recherché n’a pas agi de façon impulsive. Il s’est préparé pendant plusieurs jours. C’est quelqu’un qui est sur la liste des terroristes de l’Ocam. Il est réellement très dangereux".

"Il est ainsi apparu qu’après sa disparition lundi soir, il a guetté pendant deux heures dans le quartier d’une cible, avant de faire demi-tour". Van Quickenborne ne voulait pas indiquer de quelle cible il s’agissait, mais VRT NWS a appris de source fiable qu’il s’agissait effectivement du virologue louvaniste Marc Van Ranst. Ce dernier a été placé depuis mardi à une adresse secrète, avec sa famille.

"Le jour suivant, la voiture de Jürgen Conings a été retrouvée. L’enquête a révélé qu’elle avait été piégée", précisait encore le ministre de la Justice. Des armes de guerre ont été retrouvées à bord de cette voiture, avec lesquelles le militaire aurait eu l’intention de faire des victimes. "C’est quelqu’un de très dangereux qui veut faire usage de violence contre la société et des citoyens".

A l’attention de milliers de Flamands qui ont exprimé leur soutien à Jürgen Conings via les réseaux sociaux, Vincent Van Quickenborne déclarait : "Je pense qu’il est bon d’expliquer de qui il s’agit exactement. C’est le seul militaire qui figure sur la liste terroriste de l’Ocam. On n’est pas placé rapidement sur cette liste. Les extrémistes djihadistes de l’Etat Islamique y sont également repris. Il s’agit donc du type de personne qui représente un danger pour la société et pour la sécurité des citoyens".