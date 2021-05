Egbert Lachaert : "Le Vlaams Belang doit condamner le soutien affiché à Jürgen Conings"

Dans l’émission "De ochtend" sur Radio 1 (VRT), Egbert Lachaert a souligné les idées d'extrême droite de Jürgen Conings. "Cette radicalisation est également alimentée par certains partis. Je parle du Vlaams Belang. Car si vous avez le djihadiste qui porte une bombe, se fait exploser et fait des victimes innocentes, en l'occurrence ici Jürgen Conings, mais vous avez aussi les imams qui prêchent la radicalisation sur les réseaux sociaux et les sites internet. Et certaines de ces personnes sont aussi dans notre parlement".

Et Egbert Lachaert pointe du doigt Tom Van Grieken, le président du Vlaams Belang, mais aussi le député Dries Van Langenhove. "Il n'est pas étonnant que les personnes qui suivent les idées de Dries Van Langenhove se radicalisent. Le Vlaams Belang a une responsabilité dans ce domaine", dit Lachaert.

Le président de l'Open VLD fait immédiatement le lien avec le soutien dont bénéficie Jürgen Conings sur les réseaux sociaux. "Ce type de soutien n'est pas acceptable. Et c'est aussi au Vlaams Belang et à Tom Van Grieken de le dire, car ce sont leurs partisans qui agissent ainsi." Egbert Lachaert veut donc que Tom Van Grieken envoie un signal à ses partisans. "Mais il ne le fait pas." Selon Lachaert, le Vlaams Belang donne ainsi un "coup de pouce" à la polarisation et à la radicalisation de la société.

Dans une réaction sur Twitter, le Vlaams Belang n’a pas du tout apprécié la comparaison que Lachaert fait entre le parti et les imams radicalisés : "Egbert Lachaert n'est-il pas honteux ? Quelle comparaison dégoûtante. Qui est réellement responsable de la polarisation ? N'est-ce pas le parti qui est au pouvoir sans interruption depuis 22 ans et qui, à chaque fois, ignore complètement le signal de la population ?" écrit le Vlaams Belang.