Environ 150 personnes rassemblées en soutien à Jürgen Conings

Les manifestants se sont rassemblés dans la zone résidentielle du quartier De Salamander, d'où la recherche du militaire avait été coordonnée ces derniers jours.

Plus tôt dans la journée, le bourgmestre de la localité, Raf Terwingen (CD&V), avait indiqué que la manifestation, annoncée sur les réseaux sociaux, n'aurait pas lieu.

Sur des panneaux arborés par des manifestants on pouvait lire : "Pas de permis de tuer" et "Tous derrière Jürgen". Certains manifestants avaient aussi emmené leurs enfants. Durant la marche on a entendu de nombreuses marques de sympathie envers le militaire en fuite, et des accusations contre les prétendus "médias menteurs" et "politiciens corrompus".

Un groupe Facebook, baptisé "Als 1 achter Jürgen" (Tous unis derrière Jürgen), avait annoncé l'organisation ce samedi vers 14h00 d'une marche pour soutenir le fuyard. Le groupe compte plus de 24.000 membres, mais seules quelques dizaines de personnes ont finalement pris part au rassemblement.