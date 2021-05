L’inquiétante lettre d’adieu de Jürgen Conings

Le quotidien Het Nieuwsblad a pu se procurer une copie de la lettre d'adieu de Jürgen Conings à sa petite amie et en cite des extraits. Il en ressort qu'il avait bien préparé son action. "Je veux que vous sachiez que j'ai fait tout ce que je pouvais pour empêcher cela, mais je n'ai pas réussi. Je n'en peux plus et je ne veux pas continuer avec la façon dont l'avenir se présente maintenant", peut-on lire dans cette lettre.

Le militaire dirige ses critiques envers les hommes politiques et les virologues. "Je ne peux pas vivre avec les mensonges de personnes qui doivent décider comment nous devons vivre. Les élites politiques et à présent les virologues décident comment vous et moi devons vivre. Ils sèment la haine et la frustration, encore pire que ce qu'elle était déjà."

Jürgen Conings poursuit en écrivant qu'il entre en résistance. "Je sais que je deviendrai l'ennemi de l'État. Ils me chercheront et me trouveront au bout d'un moment. Je suis prêt à ça. Petit à petit, tout s'est mis en place et j'ai commencé à me préparer."

"Je n'ai pas peur de mourir. Mais alors ce sera à ma façon, je vivrai mes derniers jours comme je le veux", écrit-il encore dans sa lettre. Il explique aussi pourquoi les autorités opèrent avec beaucoup de prudence et pourquoi Conings est considéré comme extrêmement dangereux.