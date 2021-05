45 cabines de plage transformées en œuvres d'art à Saint-Idesbald

Du 22 mai au 12 septembre, 45 cabines décorées vont colorer la plage de Saint-Idesbald pour la 13ème édition de l'exposition en plein air "Cabin art". Ces œuvres font appel à différentes techniques et matériaux, comme la peinture à l'huile, l'acrylique, la photographie et les dessins numériques. Les artistes viennent de Flandre, de Bruxelles, de France et des Pays-Bas.

L'exposition s'inspire du thème "souvenir" et de l'œuvre "Driftwood line" de l’artiste anfglais Richard Long, l'un des principaux représentants du Land art. Cette œuvre est une réaction à l'environnement naturel et se compose de divers morceaux de bois flotté que l'artiste a pris sur la plage comme souvenir. L'œuvre d'art pourra être vue au centre d'art Ten Bogaerde, à Coxyde, à partir du 5 juin.