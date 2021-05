Hooverphonic termine à la 19e place du concours Eurovision remporté par l’Italie

L'Italie a remporté la finale du 65e concours Eurovision de la chanson dans la nuit de samedi à dimanche à l'Ahoy Arena de Rotterdam, aux Pays-Bas. Avec la chanson "Zitti e buoni", le groupe Måneskin a obtenu 524 points et devance la France (499 points) ainsi que la Suisse (432 points). La Belgique représentée par Hooverphonic et sa chanson "The Wrong Place" termine à la 19e place, le groupe d’Alex Callier a obtenu 74 points, 71 décernés par les jurys de chaque pays mais seulement 3 points par le public.