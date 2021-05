Le Flamand est-il Flamingant ou veut-il au contraire un retour à plus de Belgique ?

Les partis nationalistes flamands ont obtenu de bons résultats lors des derniers scrutins. Mais cela signifie-t-il que les Flamands veulent plus de Flandre ? Un grand sondage - baptisé "Le Scrutin" (De Stemming en néerlandais) - réalisé en avril dernier par l’Université d’Anvers et la VUB pour la VRT et le quotidien De Standaard montre le contraire : un tiers des personnes interrogées pensent que c’est la Belgique qui devrait décider de tout.