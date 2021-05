Viktor Campenaerts offre à la Belgique une deuxième victoire d’étape sur le Giro

Cette étape a commencé de manière chaotique avec une lourde chute collective. Emanuel Buchmann (BORA-hansgrohe), sixième du classement, Natnael Berhane (Cofidis), Jos van Emden (Jumbo-Visma) et Ruben Guerreiro (EF Education-Nippo) ont dû abandonner sur blessure. Le champion européen Giacomo Nizzolo (Qhubeka ASSOS) a lui abandonné.

Un groupe de quinze coureurs, dont les Belges Vanhoucke, De Bondt, Campenaerts et Hermans, a a attaqué après un nouveau départ. Le peloton n’a pas réagi. Les échappés pensaient aller vers la victoire. Mais Campenaerts a ataqué dans la phase finale et Oscar Riesebeek l'a rejoint. Sous une pluie battante, Campenaerts a pris de nombreux risques, mais il n'a pas pu se débarrasser du Néerlandais. Les deux se sont lancés dans un sprint et le détenteur du record du monde s'est avéré être le plus rapide.

Campenaerts offre à la Belgique sa deuxième victoire d'étape dans le Tour d'Italie, après Tim Merlier (Alpecin-Fenix) le deuxième jour. C'est déjà la troisième victoire d'étape pour son équipe Qhubeka ASSOS. Auparavant, le Suisse Mauro Schmid et l'Italien Giacomo Nizzolo avaient également gagné.

Lundi, une étape de montagne très difficile attend les coureurs du Giro.