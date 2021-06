Une visite de Bruxelles en 1908 : les chevaux et les calèches dominaient le paysage urbain (vidéo) 

Le Youtubeur néerlandais a confié à nos collègues du site internet de la RTBF que "l’objectif principal de cette chaîne est de fournir des images de films historiques restaurées, principalement d’avant la Seconde Guerre mondiale, pour que les téléspectateurs puissent en profiter et en apprendre plus. De nombreux films historiques ont été numérisés avec des scanners obsolètes, ce qui donne des images bancales, pâles et floues. De nos jours, beaucoup peut être réalisé en termes d’amélioration de l’image au moyen de logiciels sophistiqués, y compris l’intelligence artificielle."

Ce film nous emmène de l'ancienne gare du Nord à place Rogier à la place De Brouckère, en passant par les boulevards du centre et la Bourse. Le Parc royal, la Grand Place et l'Arc de Triomphe du Cinquantenaire font également partie du décor. On retrouve le caméraman aussi à bord d’un tram pour se rendre à l'ancien musée du Congo belge (devenu aujourd’hui l'AfricaMuseum).

Ce sont des images d'une époque révolue. La gare du Nord était encore située sur la Place Rogier. Les chevaux et les calèches dominaient le paysage urbain. Et le roi controversé Léopold II était encore pour un an sur le trône. C’est à cette époque aussi que l’État indépendant du Congo devint le Congo belge.