Des déviations suite au placement d’un nouveau pont sur le canal Albert à Herentals

Le nouveau pont ne sera pas seulement plus haut pour permettre la navigation, mais aussi plus large pour tous ceux qui devront le traverser. "Par exemple, il y aura de plus larges pistes cyclables et le pont lui-même est également plus large. Les cyclistes et les piétons pourront donc bénéficier d'un plus grand confort", explique l'échevin des Travaux publics Pascal Van Nueten (N-VA).