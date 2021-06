"L’atterrissage forcé d’un avion de ligne Ryanair par le Bélarus est inacceptable"

Les ambassadeurs de l'Otan vont se réunir mardi pour discuter de l'interception par le Bélarus d'un avion reliant Athènes à Vilnius, suivie de l'arrestation d'un opposant présent à bord, a annoncé lundi un responsable de l'Alliance.

"Les Alliés sont en train de se consulter sur l'atterrissage forcé de l'avion de Ryanair par le Bélarus et les ambassadeurs vont en discuter demain", a indiqué cette source à l'AFP.

Le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg avait dénoncé dimanche "un incident sérieux et dangereux" et réclamé "une enquête internationale", après l'interception de cet avion qui faisait la liaison entre la Grèce et la Lituanie, deux pays membres de l'Otan et de l'UE.

Les Etats-Unis comme les pays européens ont appelé à la "libération immédiate" de l'opposant Roman Protassevitch, âgé de 26 ans, interpellé par les forces de l'ordre bélarusses à l'aéroport de Minsk après un atterrissage d'urgence.