La politique, est-ce une affaire de famille en Flandre ?

L’enquête "De Stemming" a été menée auprès de quelque 2 000 Flamands par les universités de Bruxelles (VUB) et d'Anvers (UA), sous la direction de Stefaan Walgrave (UA) et Jonas Lefevere (VUB). Les personnes ont été interrogées entre fin mars et le 19 avril 2021.

Les émotions jouent un rôle majeur en politique, notamment chez les électeurs. Il s'agit souvent de l'appartenance à un groupe. Mais parfois, cela signifie aussi rejeter les membres de l'autre groupe, ou du moins ne pas les accepter. Ainsi, de nombreux Flamands refusent l’idée que leur future belle-fille ou beau-fils soit d'une autre couleur politique.

Ce type d’enquête a déjà été est mené aux États-Unis. Il y apparaît que la satisfaction à l'égard du/de la fiancé(e) qui appartient à un autre parti diminue systématiquement. En Belgique, dans l'enquête "De Stemming", la question a été incluse pour la première fois, et les résultats sont tout à fait conformes à ce qui est déjà apparu aux États-Unis.

Cela montre à quel point les opinions politiques peuvent peser, et quel profond fossé sépare la gauche et la droite, à savoir la N-VA mais surtout le Vlaams Belang. Dans les deux sens d’ailleurs. Si les partisans du Belang ou de la N-VA n’apprécient pas les autres, ils ne sont pas appréciés par les autres non plus.

Comment lire le tableau ci-dessous ? Dans la ligne supérieure figure la préférence du parent pour un parti. Dans la colonne leur appréciation d'un gendre ou d'une belle-fille d'un autre parti.