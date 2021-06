Alexandru Caliniuc écope de 25 ans pour l'assassinat et le viol de Sofie Muylle

"Alexandru Caliniuc constitue un danger pour la société", avait déclaré le ministère public. On ne peut le traiter. Et la question est de savoir si la société peut encore profiter de quelqu’un comme lui. Un pervers sexuel qui erre et frappe quand il rencontre une proie facile".

La défense avait réagi très brièvement, demandant de tenir compte de deux circonstances atténuantes : le jeune âge de Caliniuc - qui n’avait que 22 ans au moment des faits - et son casier judiciaire vierge. Cette demande a été suivie par le tribunal et le jury.

Le coupable a pris une dernière fois la parole : "Je vous en supplie, pardonnez-moi. Je n’ai pas agi comme le Samaritain". La cour et le jury lui imposent une peine de 25 ans de prison, qu’il devra effectuer dans son pays d’origine, selon les règles du droit roumain. Une libération anticipée y est possible.

Le père de Sofie Muylle a accueilli la sentence avec une déception évidente. "Je suis victime à perpétuité des actes du coupable. J’ai attendu pendant quatre ans, avec beaucoup d’angoisse, ce verdict. La peine la plus sévère n’aurait pas encore été assez dure, certainement pas après les images que j’ai vues et l’émotion qu’elles ont suscité chez tout le monde. Je ne suis pas déçu de la justice, je dois accepter son verdict. Elle décide, je subis. Je porterai cette tristesse pendant le reste de ma vie", concluait Daniël Muylle.