"Des erreurs commises dans le dossier Conings", admet la Défense

Des mesures au cas par cas pourront aussi être prises et, pour les cas les plus graves, des mesures disciplinaires statutaires et un retrait d'emploi sont envisagés. Selon la ministre de la Défense, il existe un "besoin de screening du personnel tout au long de la carrière".

"Nous observons des soutiens inquiétants (sur les réseaux sociaux)", a poursuivi la ministre. "Soutenir cet homme, c'est soutenir un homme qui menace de tuer ou blesser des innocents. Cela montre aussi que les idées radicales et exprimées sont tolérées voire endossées par certains depuis longtemps. Ils nuisent à la réputation et à l'honneur des 25.000 membres qui composent la Défense."

"Il n'y a pas de place à la Défense pour les idéologies extrémistes et violentes, de quelque bord que ce soit. L'extrémisme, le sexisme et le racisme n'ont pas leur place au sein de notre armée", a conclu Ludivine Dedonder.

Le ton à l'égard des soutiens exprimés au militaire toujours recherché était le même chez le chef de la Défense. Le curriculum vitae de Jürgen Conings est riche (onze opérations à l'étranger), mais ses "agissements sont en contradiction flagrante avec les valeurs de la Défense et qui sont enseignées à nos jeunes recrues", a-t-il souligné. "Je partage l'indignation publique à propos de ce qui s'est passé. Je regrette aussi très profondément que certains à la Défense et dans la population dépeignent Conings comme une victime, un résistant ou, pire, un héros. Ce n'est certainement pas le cas". La Défense prête appui à la police dans la traque du militaire par le biais d'un peloton d'intervention rapide, d'un drone et l'assistance de divers spécialistes.

A la suite de la conférence de presse, le parti d’extrême-droite Vlaams Belang a réitéré sa demande de démission de la ministre de la Défense.