La menace qui a fait évacuer le bâtiment anversois de DPG Media émanait de l'extrême-droite néerlandaise

DPG Media édite notamment les quotidiens De Morgen et Het Laatste Nieuws. Le groupe a également dans son giron la chaîne de télévision commerciale flamande VTM. D’après le journaliste Faroek Özgünes, il s'agit d'un groupe d'extrême droite qui devait envoyer une équipe de commandos à DPG Media et qui voulait placer un colis piégé dans ou près du bâtiment du groupe de médias à Anvers. La police a fait évacuer le bâtiment lundi en fin d’après-midi et a effectué un ratissage, mais celui-ci n'a rien donné.

Les lieux ont ensuite été libérés, mais une surveillance policière est en place sur le site. Il n'est en effet pas exclu qu'il y ait toujours une menace venant de l'extérieur.

Le motif des auteurs n'est pas clair dans l'immédiat mais, d'après le journaliste flamand Özgünes, il pourrait y avoir un lien avec la menace proférée à l'encontre du virologue Marc Van Ranst. Il est possible que ces Freedom Fighters aient voulu savoir, par l'intermédiaire de DPG Media, à quelle adresse l'intéressé avait été mis en sécurité.

Marc Van Ranst est également en train de devenir une figure bien connue aux Pays-Bas après s'être confronté à un négationniste néerlandais du coronavirus sur Twitter la semaine dernière.