En musique : quand Avicii est joué à six mains pour clôturer une finale du Concours Reine Elisabeth

Lors des soirées de finale du Concours Reine Elisabeth, consacré cette année au piano, six étudiants pianistes ont la chance de se donner à cœur joie en reprenant au clavier des morceaux connus. La séquence est diffusée sur Canvas (VRT) pour clôturer la soirée, et le résultat est des plus agréables. Lors de la première reprise, les spectateurs ont ainsi pu découvrir le morceau "Heaven", du DJ suédois décédé Avicii, joué simultanément sur trois pianos à queue (voir vidéo). Ce vendredi, les étudiants interpréteront le célèbre titre rock "Killing in the name", du groupe américain Rage against the machine.