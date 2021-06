L'inscription de Jürgen Conings sur la liste de l’OCAM n'est pas remontée à la hiérarchie

"Il semble que l'information ait seulement été traitée au niveau du SGRS, sans remonter vers la hiérarchie. Le chef du SGRS dit n'avoir pas été informé", a expliqué la ministre de la Défense. La raison de cette absence de transmission fait l'objet d'une enquête.

La ministre n'a pas non plus été informée de ce qui concernait Jürgen Conings. "Ce n'est pas normal et ne doit plus se reproduire", a-t-elle ajouté.