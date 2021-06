Le nombre de naissances en Flandre n’a jamais été aussi bas depuis 2003

La tendance à la baisse du nombre de naissance se poursuit donc en Flandre. Cette année, la Région a encore enregistré un recul de près de 2% par rapport à l’année précédente.

En 2020, Kind en Gezin a comptabilisé 63.611 naissances. C’est 1.087 naissances de moins qu’en 2019.

La baisse la plus importante a été enregistrée dans les provinces du Limbourg (-4%) et d’Anvers (-3,8%). Elle est restée limitée en Flandre orientale (-0,5%), alors qu’une légère hausse a été enregistrée en Flandre occidentale (+0,1%) et dans le Brabant flamand (+0,3%).