Le SPF Intérieur a été victime d'une cyberattaque sophistiquée "sans doute liée à de l’espionnage"

Pour rappel, Microsoft a été mis au courant, en début d'année, d'une série de vulnérabilités dans ses serveurs Exchange, mondialement utilisés. L'entreprise a lancé le 2 mars des mises à jour pour protéger à nouveau ses systèmes. C'est à la suite de cela que le SPF, qui utilise ces serveurs, a demandé l'assistance du Centre pour la Cybersécurité Belgique (CCB).



Celui-ci a décidé de mener un monitoring plus poussé et a trouvé des "pistes subtiles d'actes douteux" sur le réseau du SPF Intérieur en mars dernier. Les analyses ont démontré qu'un attaquant avait pu s'y introduire déjà deux ans auparavant, en avril 2019. "Les deux services ont directement mis au courant les instances officielles et ont immédiatement mené des actions afin de supprimer les pistes de l'attaquant et de bloquer l'accès", précise le SPF Intérieur.

La situation est prise très au sérieux. Le CCB et le SPF Intérieur ont immédiatement prévenu les instances officielles (le Centre de crise national, l'Autorité de protection des données, la police fédérale, le parquet fédéral, la Sûreté de l'Etat, le SGRS et le SPF Affaires étrangères) et mené des actions afin de supprimer les pistes de l'attaquant et de bloquer l'accès.