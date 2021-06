400 militaires et policiers ont repris les recherches dans 3 zones délimitées pour retrouver Jürgen Conings

Aujourd'hui, quelques jours plus tard, la police et l'armée sont à nouveau présentes dans le parc national de la Haute Campine. 250 hommes sont sur place, des voitures blindées font des allers-retours et la Cellule des personnes disparues est sur place. Des chiens sont également présents.

Ils effectuent des recherches dans deux endroits différents, l'un d'eux étant proche de l'endroit où la voiture de Conings a été retrouvée mardi. Tous les 100 mètres, des soldats armés se tiennent le long de la zone boisée. "C'est une zone de recherche différente, un peu plus au nord du parc", explique notre collègue Helen Goedgebeur présente sur place. Vers 8 heures ce matin, les militaires et les policiers ont pénétré en nombre dans la zone délimitée.

La raison pour laquelle ils y effectuent de nouvelles recherches n'est pas claire. Y a-t-il de nouveaux indices ou les enquêteurs veulent-ils éliminer certaines pistes, nous ne le savons pas. En fait, la police garde toutes les pistes ouvertes, qu'il soit encore vivant et se cache quelque part, mais il est tout aussi bien possible que Jürgen Conings ne soit plus en vie.

Le parc lui-même n'est pas fermé aux randonneurs, confirme le gouverneur du Limbourg, Jos Lantmeeters. "Je ne sais pas ce qu’ils (la police et les militaires ndlr.) cherchent, je ne sais pas comment ils cherchent, mais j'ai été informé pour coordonner les choses ici. Seule la zone où se déroulent les fouilles a été temporairement fermée par les services de sécurité." Une partie de l'autoroute a également été fermée.