De nouvelles recherches pour retrouver Jürgen Conings dans le parc national de Haute Campine

On ignore s’il y a de nouvelles pistes dans l'affaire Jürgen Conings. Le soldat soupçonné d’intention terroriste est porté disparu depuis lundi dernier. La semaine dernière, le parc national avait été fouillé pendant plusieurs jours mais en vain.



Ce jeudi matin les recherches ont repris, des véhicules blindés font des allers-retours et la Cellule des personnes disparues est également présente. Concrètement, ils effectuent des recherches à deux endroits différents, dont l'un est proche de l'endroit où la voiture de Jürgen Conings avait été retrouvée mardi. "C'est une zone de recherche différente, un peu plus au nord du parc", explique la journaliste de la VRT Helen Goedgebeur, présente sur place.

On ignore encore actuellement la raison pour laquelle ils y effectuent de nouvelles recherches. "Y a-t-il de nouveaux indices ou les policiers veulent-ils écarter toutes les pistes, on ne le sait pas." En fait, la police garde toutes les pistes ouvertes, que le fugitif soit encore vivant et se cache quelque part, mais tout aussi bien que Jürgen Conings ne soit plus en vie.