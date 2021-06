Deux tiers des entreprises flamandes peinent à trouver du personnel adéquat

La confiance des entrepreneurs est au plus haut niveau depuis 2007 et cela se reflète dans les offres d’emplois : il y en avait plus de 27.000 en avril dernier et plus de 29.000 en mars, selon les chiffres de l’office flamand à l’emploi VDAB. Mais en même temps, les entreprises peinent à trouver de la main-d’œuvre adéquate, révèle l’enquête réalisée par la fédération patronale Voka.

Pour plus de la moitié des entreprises sondées, l'impact de la crise sanitaire sera derrière elles avant la fin de l'année. Mais deux tiers des employeurs qui souhaitent recruter du personnel peinent encore plus que d'habitude à trouver des candidats. Un phénomène exacerbé pour les grandes entreprises (plus de 250 travailleurs). Et elles craignent que ce manque de personnel puisse se répercuter sur leur chiffre d'affaires et freiner leur croissance.

En avril, quelque 51.549 postes vacants n’avaient pu être remplis. C’est 50% de plus qu’un an auparavant. Hans Maertens, administrateur-délégué de Voka, estime que cela pose un gros problème. "Nous sommes à nouveau confrontés à une plaie ouverte, à savoir la pénurie sur le marché du travail".