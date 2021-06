Covid-19: nouveaux cas, décès et hospitalisations toujours à la baisse

Ce jeudi, le nombre de patients Covid hospitalisés aux soins intensifs des hôpitaux est passé sous la barre symbolique des 500 cas, avec 491 lits occupés. Ce nombre a été fixé par le Comité de concertation du 11 mai comme limite maximale pour permettre la mise en œuvre des assouplissements prévus pour le 9 juin.

Le tableau de bord affichait en fin de nuit 1.366 patients hospitalisés, soit une baisse de 17% sur une semaine. Chaque jour, entre le 21 et le 27 mai, une moyenne de 101 personnes ont été admises à l’hôpital avec des symptômes de coronavirus. C’est 19% de moins que la période précédente.

Ce jeudi, 91 personnes ont été admises à l’hôpital avec des symptômes, tandis que 166 patients pouvaient le quitter, après traitement. Actuellement, 313 des 491 patients soignés aux soins intensifs ont besoin d’une aide respiratoire.

Les derniers chiffres font état d'une moyenne de 17 décès par jour liés au Covid-19, ce qui représente une baisse de 13% sur base hebdomadaire. Au total, 24.902 personnes ont déjà perdu la vie des suites du Covid-19 en Belgique.

Entre le 18 et le 24 mai, une moyenne quotidienne de 47.800 tests ont été effectués. Soit 16% de plus que la semaine précédente. Un peu plus de 5% de ces tests se sont avérés positifs.

Mercredi, 4.483.631 personnes (soit 48,6% de la population adulte) avaient reçu une première dose d’un vaccin anti-Covid. Et 1.843.141 d’entre elles avaient reçu également une seconde dose.