Incendie au domaine de Brecht : Demir met la Défense en demeure

La ministre flamande de l’Environnement dit avoir pris contact avec sa collègue fédérale de la Défense, Ludivine Dedonder (PS), immédiatement après l’incendie pour s'assurer de la participation de l'armée à l'enquête sur les causes du sinistre et à la restauration du site, mais n'avoir jamais reçu de réponse. "Cela montre un grand manque de sens des responsabilités et de respect pour les nombreuses personnes sur le terrain", a estimé Zuhal Demir (photo). Raison pour laquelle elle met la Défense en demeure.

"Il existe des protocoles en matière d’incendie entre l’Agence flamande pour la Nature et les Forêts et la Défense, dans lesquels figure clairement ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas, certainement par code jaune. Aussi à Brecht. Ces protocoles doivent bien entendu être suivis". "L’information communiquée ce vendredi par la VRT fait penser que cela n’a pas été le cas. Il est en plus inquiétant que pareille information soit donnée plus rapidement par une rédaction de média que la Flandre ne la reçoit de la ministre fédérale de la Défense. Des questions subsistent, quelles que soient les mesures que la ministre prendra pour éviter que pareil drame se répète à l’avenir", estime Zuhal Demir.

Le lieutenant-général et vice chef d’état-major de la Défense, Marc Thys, avait déjà exprimé publiquement sa volonté de collaborer et d’aider à la restauration de la zone naturelle détruite par les flammes. "Mais cet engagement n’a pas encore été confirmé par la ministre de la Défense", constatait Zuhal Demir.

La ministre flamande souligne que les collaborateurs de l’Agence flamande pour la Nature et les Forêts travaillent en général très bien avec les représentants locaux de la Défense. "Plusieurs de nos plus beaux et plus riches domaines naturels en Flandre se situent sur des domaines militaires. Les bonnes intentions que nous voyons sur le terrain doivent servir d’exemple à la ministre et aux supérieurs de la Défense", concluait Zuhal Demir.