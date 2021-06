Jürgen Conings reste introuvable, les recherches sont suspendues

L'armée et la police ont mené des recherches dans la partie nord-est du parc national de Haute Campine. Ils ont repris jeudi soir leur poste à Heuvelsven dans le quartier de Grote Homo, près de l'endroit où la voiture de Jürgen Conings a été retrouvée la semaine dernière. Plusieurs objets ont été saisis sur le terrain, dans les trois zones examinées jeudi, mais il n’est pas certain qu’ils appartiennent à Jürgen Conings et le parquet doute que leur analyse permette une percée dans le dossier.

Enquêteurs et magistrats se réunissaient jeudi soir pour déterminer les prochaines étapes de l'enquête, a indiqué le parquet. Le fugitif armé avait menacé de s'en prendre aux structures de l'État, à une mosquée et à plusieurs personnalités, dont le célèbre virologue Marc Van Ranst qui demeure depuis dix jours dans une habitation sécurisée.

L’action de recherche est momentanément interrompue, mais "il n’est pas exclu qu’elle reprenne dans les prochains jours, mais pour l’instant il n’y a pas de raisons concrètes de le faire", indiquait Wenke Roggen (photo principale) du parquet fédéral. Le parc national est donc rouvert au public.

Le parquet fédéral part du principe que le militaire est toujours en vie. "Il n’y a pas d’indice concret qu’il n’est plus vivant", précisait Wenke Roggen. Selon la journaliste Helen Goedgebeur (VRT), “des connaissances de Conings auraient indiqué qu’il connait certains endroits du parc national de fond en comble. Il est probable qu’il s’y cache actuellement".