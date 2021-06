La Flandre va aider les travailleurs touchés par une faillite à retrouver un emploi

Dans les mois qui viennent, de nombreuses mesures de soutien à l'économie seront démantelées et 5% des entreprises belges disent craindre une faillite au cours des prochains six mois. Ce sont essentiellement les secteurs Horeca, de l’événementiel, la logistique, du voyage et des professions de contact non médicales qui sont les plus exposés.

Le plan flamand d’action comporte trois volets. Le premier est préventif et s'applique lorsqu'il y a une menace sur l'emploi mais qu'on ne parle pas encore de licenciement. Des actions proactives peuvent être menées quand la menace devient réelle et des actions réactives si les licenciements ont lieu.



La ministre Crevits veut mettre à contribution les partenariats qui existent entre l’office flamand à l’emploi VDAB, les organismes de formation et les organisations d'employeurs et de travailleurs. Si un licenciement est décidé, la ministre régionale de l’Emploi souhaite que les employeurs soient plus rapidement pris en charge et accompagnés, par exemple par le biais de stages dans une autre entreprise.

Les entreprises devraient également, à l'avenir, prévoir un plan de formation dans le plan social qui accompagne les restructurations ou les faillites. L'outplacement des travailleurs licenciés sera intensifié. La période d'accompagnement s'étendra sur 6 mois au lieu de 12 à partir du 1er janvier prochain.