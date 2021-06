"Prolongez le soutien aux chauffeurs et constructeurs de bus jusque fin 2021"

Les syndicats FGTB Métal et UBT-FGTB demandent que les mesures de soutien pour les chauffeurs et les constructeurs de bus soient maintenues jusqu'à la fin de cette année, alors que la crise sanitaire limite encore toujours les voyages en car et la commande de nouveaux bus. Une action a été menée ce vendredi en Flandre pour souligner la situation difficile de ces secteurs face à la crise du coronavirus et demander aux sociétés de passer commande de nouveaux bus en Belgique, plutôt qu’à l’étranger, pour soutenir les constructeurs locaux.