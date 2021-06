Dès le 9 juin, on pourra à nouveau se faire des câlins : "On veut restituer leur responsabilité aux citoyens"

Selon le projet d'arrêté ministériel de la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden (CD&V), il n'y aura à partir du 9 juin plus de limitation aux contacts "physiques" entre personnes. La ministre a défendu son projet samedi, qui devrait rendre les règles "cohérentes et sans ambiguïté" et restituer leur responsabilité aux citoyennes et citoyens. Cette perspective a toutefois fait réagir l'infectiologue Erika Vlieghe. "Nous n'avons jamais recommandé cela", souligne-t-elle.