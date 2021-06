Une "charte corona" offrira du répit aux personnes qui ne parviennent plus à payer gaz et électricité

"Mois après mois, le gouvernement a protégé les secteurs les plus durement touchés. Mais à l'heure où la reprise s'amorce, les plus faibles risquent d'être oubliés. Pour une famille sur cinq, la facture de gaz et d'électricité est devenue impayable", ont affirmé la ministre de l'Energie, Tinne Van der Straeten (Groen), son collègue de l'Economie, Pierre-Yves Dermagne (PS) et la secrétaire d'Etat Eva De Bleeker (Open Vld), dans un communiqué conjoint.