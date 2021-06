En Flandre, 80% des personnes atteintes de comorbidités et 99% des plus de 65 ans ont été vaccinés

Le taux de vaccination des personnes atteintes de comorbidités s’élève désormais à 80% en Flandre. Plus de 99% des plus de 65 ans ont en outre reçu au moins une dose de vaccin. C’est ce qu’annoncent ce dimanche le ministre flamand de la Santé, Wouter Beke (CD&V) et le ministre-président flamand, Jan Jambon (N-VA). Entre-temps, la phase de vaccination suivante, ouverte à une plus large partie de la population, a été lancée.