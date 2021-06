Incitation à la haine ou entrave à la liberté d’expression ? La N-VA et le Belang sur la même longueur d’onde

De son côté, le président de la N-VA décèle une tendance vers "des opinions toujours plus punissables". "Qu’est-ce que c’est, la haine ? C’est tout à fait subjectif", estime Bart De Wever. "Nos droits et nos libertés fondamentales servent à protéger les citoyens des autorités, et non à protéger les autorités des citoyens. C’est une évolution très dangereuse". "La haine n’est pas un crime, j’ai le droit de haïr", poursuit-il. Et d’ajouter: "personnellement, je hais le communisme, je hais Hitler, ce n’est pas interdit. Ce qui est punissable, c’est la violence".