Lourd bilan pour Kevin De Bruyne qui souffre d'une fracture du nez et de l'orbite de l'œil gauche

Kevin De Bruyne s'est blessé samedi soir en finale de la Ligue des Champions. Le capitaine de Manchester City, battu par Chelsea (1-0), a dû sortir à l'heure de jeu après un violent choc avec le défenseur allemand Antonio Rüdiger. Le Diable Rouge souffre d'une fracture du nez et de l'orbite de l'œil gauche. La durée de son indisponibilité n'est pas encore connue mais il était déjà certain que De Bruyne n'allait pas jouer les matches de préparation contre la Grèce (3/6) et la Croatie (6/6).