Installé dans un ancien grand magasin, le Mu.ZEE ostendais rouvre après transformation

"Plutôt que d’avoir été créée de manière linéaire, notre collection permanente s'est développée historiquement depuis 2008 au départ de différentes collections. Elle comprend les collections de la ville d'Ostende (anciennement MSK Ostende) et celles de la province de Flandre occidentale (anciennement PMMK), aujourd’hui de la Communauté flamande", peut-on lire sur le site internet du Mu.ZEE (le nom du musée de la cité balnéaire d’Ostende est un jeu de mot, "zee" signifiant "mer" en néerlandais).

La collection du Mu.ZEE réunit plus de 8000 œuvres et traverse différentes époques et styles, toujours avec la Belgique comme fil conducteur. Elle contient ainsi des œuvres de renommée internationale, d’artistes locaux ostendais comme Ensor, Spilliaert et Permeke, ou de pionniers comme Frits Van den Berghe, Roger Raveel, Raoul De Keyser, Raoul Servais, mais aussi des artistes moins connus mais importants comme Marthe Wéry, Jacques Verduyn, Walter Swennen.

"Dans certains cas, nous avons suivi un artiste de manière intensive, alors que d'autres artistes ne sont présents qu’avec une seule œuvre. Cette diversité confère à la collection un caractère à la fois complexe et intéressant. Les artistes qui figurent dans la collection ont tous été sélectionnés à cause de leur contribution à l'histoire et au développement de l'art belge, et donc pas uniquement à cause de leur nationalité".

"Ils sont nés en Belgique ou y ont séjourné (et sont parfois repartis). La Belgique a toujours été un refuge pour des artistes qui portaient un regard critique sur les autres artistes et sur le monde, à un niveau visuel élevé", peut-on encore lire sur le site du Mu.ZEE tout nouvellement rénové.