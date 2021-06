Interdit de fumer dans les plaines de jeux et les abords des écoles de 18 communes de Campine

Quelque 200 lieux publics de Campine, où se réunissent de nombreux enfants, deviendront non-fumeurs à partir d'aujourd'hui. Cela concerne 130 aires de jeux, 70 campus scolaires, un site sportif et récréatif. "Nous faisons un pas de géant en Campine. Dans les lieux où les jeunes se rassemblent, nous donnons le signal "c'est un lieu sans fumée". Nous n'avons pas l'intention d'imposer des amendes en cas d'infraction, mais nous voulons sensibiliser le public", conclut le bourgmestre.

Les communes de Westerlo, Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout, Geel, Herentals, Herenthout, Olen, Kasterlee, Lille, Grobbendonk, Vorselaar, Vosselaar, Beerse, Oud-Turnhout, Balen et Mol participent à l'action et veulent œuvrer pour un avenir sans tabac pour leurs jeunes. Grâce à la coopération entre ces 18 communes, les enfants de toute la région ne verront plus de personnes fumer dans tous ces lieux publics où ils apprennent, jouent et pratiquent des sports. Ils seront ainsi moins enclins à fumer eux-mêmes par la suite.

Les communes s'adressent également aux fumeurs en organisant des cours de sevrage.